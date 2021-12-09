Награды от Президента РК вручили североказахстанцам в честь 30- летия Независимости страны

Устойчивая экономика, развитое гражданское общество, высокий международный авторитет — одни из основных достижений нашей страны за 30 лет. Чтобы добиться всего этого, у многих государств уходили столетия. Победы республики В этом отмечается заслуга каждого казахстанца. Весомый вклад в развитие страны на первых этапах становления внесла и СКО. Это отметил и председатель Мажилиса Парламента Республики Нурлан Нигматулин.

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:



— Сегодня СКО является ведущим аграрно-индустриальным регионом, который производит треть республиканского объёма зерновых культур. С каждым годом растут объёмы экспорта всей с/х продукции. Ставка на с/х СК была сделана с первых дней Независимости. Аграрная отрасль стала одним из тех драйверов, которое позволило развивать экономику, как региона, так и страны в целом.

Ежедневный труд местных аграриев принёс значительные плоды. На протяжении 30 лет страна не только полностью обеспечивала внутреннюю потребность зерна, но и вышла на международную арену. Востребованной стала там и экологически чистая продукция. Высокие темпы развития отмечаются и в промышленности. По привлечению частных инвестиций в эту сферу область вышла на второе место. А вот лидирующую позицию регион занимает по вложениям в с/х. Так, за годы Независимости в СК привлечено больше 2 трлн. тенге. За последние 5 лет объем инвестиций увеличился почти в 2 раза.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Самая главная наша отрасль — аграрная, получила качественно новый импульс для развития. Производительность труда в сфере только за последние 10 лет выросла в 7 раз. В этом году валовый объем сельского хозяйства достигнет 890 млрд.тг, в 2 раза превысив показатели 2017 года. Принятие Государственной Программы индустриально-инновационного развития страны с 2010 года создало благоприятные условия для развития промышленности области, в том числе в обрабатывающем секторе.

Повышают и улучшают стандарты и качества жизни североказахстанцев. На заре становления в области строили всего 10 тыс.кв.м жилья. Это число за годы независимости увеличилось в 500 раз. На достигнутом не останавливаются. В ближайшие 5 лет в регионе построят свыше 20 тысяч квартир. Больше 70 тысяч человек обретут свой дом. Большое внимание развитию и социальной сферы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— За прошедшие годы в регионе построены десятки школ, детских садов, больниц и более тысячи объектов спорта. В ближайшее время в регионе будет построено еще 15 новых школ и 47 медицинских объектов. Реализуются все наши планы по качественной модернизации системы высшего образования и медицины области. Наш университет имени Козыбаева будет сотрудничать с ведущим вузом мира — Университетом Аризоны. Кроме того, по поручению Президента страны будет создан новый университет, работающий по принципам «Назарбаев Университета.

Все эти достижения стали ближе благодаря государственной поддержке и самоотверженному труду земляков. Государственная служба, предпринимательство, образование, здравоохранение и искусство. Орден «Парасат» вручили доктору исторических наук, археологу Виктору Зайберту. Он возглавил археологическую экспедицию, открывшую в Северо-Казахстанской области памятник эпохи энеолита «Поселение «Ботай».

Виктор Зайберт, доктор исторических наук, археолог



— Я должен сказать, что тысячелетия назад Казахстан сделал первый прорыв человеческой эволюции, прервал пешеходную эру — конно-транспортный маршрут на территории Евразии. И с этого момента Евразия стала символом Казахстана и символом возникновения многих культур, которые находятся под единым шаныраком.



Ряд североказахстанцев наградили орденом «Құрмет». Среди отличившихся и глава компании «Екпін 2002» Екпин Абиев.

Екпин Абиев, директор ТОО «Екпін 2002», Жамбылский район



— Благодаря политике нашего Главы государства малому и среднему бизнесу объявлялся мораторий. Благодаря этому сегодня мы встали на ноги, стали гордостью нашего Казахстана. Этот труд мы сравниваем с развитием страны. Если мы объединимся и будем работать во благо нашего государства, оно станет в числе лидеров всего мира.

Указом Президента медалью « Ерлігі үшін» наградили и начальника пожарной части управления по чрезвычайным ситуациям ДЧС СКО Айтбая Садуакасова. За 6 лет службы североказахстанец спас 16 жизней. Один из инцидентов мужчина не забудет никогда.

Айтбай Садуакасов, начальника пожарной части управления по чрезвычайным ситуациям ДЧС СКО:



— Поздно вечером поступило сообщение. Мы прибыли к месту вызова. По прибытию обнаружили, что в подвале одного из домов произошло возгорание. Приступили к поиску пострадавших. В одной из квартир мы нашли девочку. Надев ей спасательный капюшон, вывели на свежий воздух.

Наши прославленные земляки защищают спортивную честь страны на международных аренах. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, член сборной страны по легкой атлетике Ирина Эктова награждена медалью «Ерен еңбегі үшін».

Ирина Эктова, заслуженный мастер спорта РК, член сборной Казахстана по лёгкой атлетике:



— Мы из года в год стараемся завоёвывать огромное количество медалей. Я уверена, что мы и дальше будем радовать казахстанских болельщиков. Своим трудом, медалями я ежедневно доказываю себе, что я являюсь истинным патриотом своей страны.

Всего на торжественной встрече в честь празднования 30-летия Независимости наградили 20 североказахстанцев. После церемонии состоялся праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Жанель Бисенбаева