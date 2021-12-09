Форум педагогических династий прошел в филиале НЦПК «Орлеу»

Образование

22:12 9 Декабря 2021

Мактай Арыков родился и вырос в Есильском районе. Всю жизнь посвятил преподавательской деятельности. 20 лет проработал в средней школе села Осёдлого. А с 2005 года является директором Водопроводной средней школы Кызылжарского района.

Мактай Арыков, директор Водопроводной средней школы, Кызылжарский район:

Сестра моего отца была учителем. Её слова и опыт вдохновили меня, и я тоже решил связать свою судьбу с преподавательской деятельностью. В основном в моей семье все учителя. Учитель — это профессия, которая выполняет одну из самых важных задач для человека и страны.

Педагогическая династия — это удивительная команда, которую объединяют не только родственные узы, но и общие секреты педагогического мастерства, профессиональные фишки.

Алма Мурзалинова, директор филиала АО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО

Опыт показывает, что именно педагогические династии дают отличных специалистов. Потому что есть, чем учиться друг у друга. Работе с династиями в «Орлеу» уделяется особое внимание, начиная с 2017 года. Это ежегодный форум.

На форуме наставников назвали имена победителей конкурса «Педагогический дуэт». 113 пар учителей области с сентября по ноябрь проверяли своё профессиональное мастерство в конкурсах и дебатах.По итогам проведения форума также прошла презентация сборника «30 лет Независимости РК: История нашей династии». Книга представляет собой альманах данных о выдающихся педагогических династиях региона, их вкладе в развитие системы образования СКО за годы Независимости.

Алма Мурзалинова, директор филиала АО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО

Почему сегодняшнее мероприятие мы посвящаем 30-летию Независимости нашей страны? Потому что ценностями, проверенными временем, периодом независимости были и остаются — это связь с поколениями, статус казахстанского педагога и внимание к молодым специалистам.

В завершение представителям педагогических династий вручили благодарственные письма.

Анастасия Кузнецова

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