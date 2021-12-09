Форум педагогических династий прошел в филиале НЦПК «Орлеу»

Мактай Арыков родился и вырос в Есильском районе. Всю жизнь посвятил преподавательской деятельности. 20 лет проработал в средней школе села Осёдлого. А с 2005 года является директором Водопроводной средней школы Кызылжарского района.

Мактай Арыков, директор Водопроводной средней школы, Кызылжарский район:



— Сестра моего отца была учителем. Её слова и опыт вдохновили меня, и я тоже решил связать свою судьбу с преподавательской деятельностью. В основном в моей семье все учителя. Учитель — это профессия, которая выполняет одну из самых важных задач для человека и страны.

Педагогическая династия — это удивительная команда, которую объединяют не только родственные узы, но и общие секреты педагогического мастерства, профессиональные фишки.

Алма Мурзалинова, директор филиала АО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО



— Опыт показывает, что именно педагогические династии дают отличных специалистов. Потому что есть, чем учиться друг у друга. Работе с династиями в «Орлеу» уделяется особое внимание, начиная с 2017 года. Это ежегодный форум.

На форуме наставников назвали имена победителей конкурса «Педагогический дуэт». 113 пар учителей области с сентября по ноябрь проверяли своё профессиональное мастерство в конкурсах и дебатах.По итогам проведения форума также прошла презентация сборника «30 лет Независимости РК: История нашей династии». Книга представляет собой альманах данных о выдающихся педагогических династиях региона, их вкладе в развитие системы образования СКО за годы Независимости.

Алма Мурзалинова, директор филиала АО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО



— Почему сегодняшнее мероприятие мы посвящаем 30-летию Независимости нашей страны? Потому что ценностями, проверенными временем, периодом независимости были и остаются — это связь с поколениями, статус казахстанского педагога и внимание к молодым специалистам.

В завершение представителям педагогических династий вручили благодарственные письма.

Анастасия Кузнецова