17 пьяных водителей за 2 дня остановили полицейские СКО

За 2 дня полицейские СКО остановили 17 пьяных водителей. Двое из них находились в состоянии наркотического опьянения. Это промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Полицейские региона за два дня зафиксировали 49 фактов превышения скорости. Ещё 15 водителей не пропустили людей на пешеходных переходах. Стоит отметить, что из-за подобного нарушения в регионе произошло 55 ДТП с начала года. 1 человек погиб, ещё 60 получили травмы. В рамках ОПМ сотрудники усилили работу по всем направлениям.

Участковые посетили по месту жительства подучётных и имеющих судимость жителей. Также за двое суток проверили свыше 400 заброшенных строений, более 140 съёмных квартир. В приёмник-распределитель доставили 17 лиц без определённого места жительства, двое подростков — в центр адаптации. Ночные рейды позволили выявить 47 несовершеннолетних, находившихся вне дома без сопровождения взрослых. Также из незаконного оборота изъято 10 единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия. Всего за два дня полицейские СКО выявили свыше 780 административных правонарушений. Раскрыли 23 преступления «по горячим следам» и 4 ранее совершённых.

Айгерим Мукашева