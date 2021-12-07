Более 3-х тысяч североказахстанцев привились вакциной «Pfizer»

Здравоохранение

21:25 7 Декабря 2021

Семнадцатилетняя Екатерина Миллер на вакцинацию пришла вместе с младшей сестрой Русланой. Каждая из них понимает, что сейчас необходимо обезопасить себя и свою семью, соблюдать все меры предосторожности и заботиться о своём здоровье.

Екатерина Миллер:

— Мне через несколько дней исполнится 18 лет. Я решила привиться, чтобы потом было проще учится. Это моя безопасность. Я могу защитить себя и своё здоровье от того, что я могу заболеть.

Руслана Ильяс:

В классе у нас 18 человек. Я единственная, кто пришёл за вакциной. Чувствую себя прекрасно. Боялась, но всё прошло хорошо.

Поддержать дочерей пришла их мама Анастасия Миллер.

Анастасия Миллер, жительница г.Петропавловска:

Сейчас наступило время вакцинировать своих детей. Я считаю, что это нужно обязательно сделать. Нам рассказали, всё объяснили.

Перед тем, как поставить прививку, врач общей практики измеряет у пациента температуру, давление и определяет уровень кислорода в крови. Если противопоказаний нет, то ставят антиген. Во 2-ой городской поликлинике вакцину американского производства получили более 250 человек. Большая часть из них — подростки.

Бегаим Мейманова, и.о. заместителя директора городской поликлиники №2:

Каждый день прививаем от 12-18 доз вакцин. Один флакон рассчитан на 6 пациентов. На сегодня у нас 330 доз. Поэтому вакцина в достаточном количестве. 165 беременных женщин подлежат вакцинации. Из них 69 привились до наступления беременности.

Всего первым компонентом вакцины «Pfizer» привились 126,5 тысяч казахстанцев. В нашей области новый антиген получили более трёх тысяч человек.

Алишер Ашимов

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