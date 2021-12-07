Бегущая строка 7 декабря 2021 года

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**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО: 07 ДЕКАБРЯ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ РЕЗКОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ДО 15-20 МОРОЗА, ДНЕМ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПОНИЖЕНИЕМ. НА ВОСТОКЕ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТСЯ НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ, ГОЛОЛЕД. НА ЮГО-ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ ТУМАН. ВЕТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ, ЗАПАДНЫЙ НА ВОСТОКЕ ОБЛАСТИ ПОРЫВЫ 15-20 М/С.