Премию «Волонтёр года» присудили североказахстанским добровольцам

«Серебряные волонтёры» помогли стольким, что и по пальцах не перечесть. Но, добрые дела и не считают, говорят ветераны. Главное для них — совершать благие дела. Недавно их бесценный труд признали на международной арене. Однако, на пути к награде были свои подводные камни.

Сауле Тахметова, руководитель группы «Серебряные волонтёры » при областном совете ветеранов:



— В первом этапе по Положению было онлайн- голосование на платформе. Естественно, мы — ветераны, пенсионеры не обладаем компьютерной грамотностью. И мы провели здесь семинар. Нам молодежь показала, как голосовать. И мы проголосовали. Таким образом мы собрали 665 голосов.



Так, среди регионов наши «Серебряные волонтеры» оказались на четвертом месте в своей номинации среди 22 других команд. Они вошли в десятку лучших. А потом в тройку. В заключительном этапе их работу оценивали уже жюри. В итоге наши добровольцы заняли второе место.

Сауле Тахметова, руководитель группы «Серебряные волонтёры » при областном совете ветеранов:



— Награждение проходило в г.Павлодаре. Наградили нас дипломом от министерства информации и общественного развития с подписью. А. Балаевой и сувенирами. Волонтерство для наших ветеранов — смысл жизни. Это — зов души, потому что делают они это от чистого сердца и творят добро.



Сауле Тахметова отмечает, это было непросто торжественное мероприятие, а слёт единомышленников. Она познакомилась с волонтёрами ООН, обменялась мыслями с добровольцами из других стран. Сейчас, как руководитель целого движения, рада за награду. На сегодня в регионе насчитывается 28 «серебряных волонтеров», самому старшему из них — восьмой десяток. Работают по всем направлениям, занимаются благотворительностью.

Гюзель Закария