В Петропавловске презентовали фильм «Дорогой мира и согласия»

Культура

23:02 3 Декабря 2021

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Раскрыть основные вехи и этапы политики мира и согласия, показать историю многонационального Казахстана. Уникальная телевизионная экспедиция охватила все регионы страны. В том числе и СК. Одни из главных героев проекта — вокальное трио «Славянки». Много песен солистки исполняют на государственном языке.

Яна Богова, солистка трио «Славянки»:

 Мы пишем песни, поем свои произведения. Но, произведение у которого нет своего времени, — песня «Атамекен». Исполнить такую песню на государственном языке для нас была честь, тем более, снять клип в нашем родном городе. Показать красоту всего природного края — это грандиозное для нас событие.

Организатором телеэкспедии выступила Ассамблея народа Казахстана. В популярно-познавательном жанре телезрителям рассказывают о значимых объектах и сооружениях периода Независимости. Всего проект состоит из пяти серий. На презентации фильма о северном регионе побывал и заместитель акима области Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

В преддверии большого праздника 30-летия Независимости РК проходит сегодня мероприятие. Символично, что мероприятие началось с АНК. Потому что благодаря единству и согласию в нашем обществе стали возможными те достижения, которые Казахстан достиг за годы Независимости.

Помимо трио «Славянки» в проекте приняли участие и представители польского этнокультурного центра. Героев проекта от имени акима области наградили благодарственными письмами.

Алишер Ашимов

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