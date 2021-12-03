Стартовал ежегодный чемпионат по зимнему президентскому многоборью

Спорт

23:02 3 Декабря 2021

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied


 

Спокойствие, чёткий глазомер и предельная концентрация. Этими качествами пулевая стрельба определяет успех стрелка. Сегодняшний свой результат участник из района Магжана Жумабаева Сергей Суханов оценивает, как выше среднего.

Сергей Суханов, участник соревнований, район Магжана Жумабаева:

Вообще работаю учителем. Учителем, как ни странно, физики и информатики, не физкультуры. В детстве занимался спортом, но потом как-то началась такая своя жизнь. Вот где-то к 40 годам решил вернуться! Был и чемпионом, и призером области. Вот в этом году по летнему полиатлону беговому стал чемпионом Казахстана. Он проходил в Петропавловске у нас. Мне уже 49 лет, это последнее мое выступление в этой возрастной группе. Ну, хотелось бы уйти чемпионом, но не знаю, как получится. Буду стараться!

31-летняя Ирина Сурова из Тимирязевского района только что совершила свой решающий выстрел. Спортом занимается более 20 лет. Мама троих детей, учитель физкультуры, тренер по лыжным гонкам и полиатлону уверена, что стрельба не имеет гендерного предназначения.

Ирина Сурова, участница соревнований, Тимирязевский район:

 Мне интересен сам процесс соревнований. Участие за команду, за свой район. И во время стрельбы там уже не думаешь, просто стараешься стрельнуть как можно лучше. Даже для девушки стрельба — это такой вид спорта, что… Я не воспринимаю это таким что, это чисто для мужчин. Стрельба есть стрельба. Надеюсь, что результат будет хороший!

Областной чемпионат по зимнему президентскому многоборью в этом году собрал около 150 спортсменов из всех районов области и города. Соревнования будут проходить 3 дня. Принимают участие спортсмены от 18 лет и старше. Среди них — как профессионалы, так и любители спорта.

Руслан Кожаев, старший тренер СКО по президентскому многоборью:

Сегодня первый день соревнований — это пулевая стрельба. Завтра у нас силовая гимнастика. Девушки у нас будут отжиматься от пола, а мужчины — подтягивание на перекладине. А послезавтра у нас лыжные гонки. По итогам уже этих областных соревнований мы будем комплектовать сборную Северного Казахстана для участия в чемпионате Казахстана.

Чемпионат приурочили к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Анастасия Кузнецова

Читайте также

Историческое достижение для североказахстанского футбола!
Григорий Лория: «Стадион «Карасай» закроют на капитальный ремонт»
Маргарита Ларгина из г.Мамлютки стала чемпионкой мира по полиатлону
Учащиеся НИШ г. Петропавловска приносят победные очки на республиканской спартакиаде по тогызкумалаку
Сертификат на 1,5 млн тенге вручили ВК «Куаныш»
«Кулагер» одержал победу над павлодарским «Иртышом»
2021 км преодолеют участники сверхмарафона «Нур-Султан — Уральск»
Курсант Военного института стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
ВК «Kuanish» уступил «Altay»
ХК » Qulager» вновь уступил усть-каменогорскому «Torpedo» в ответном матче
В Петропавловске проходит областной чемпионат по баскетболу среди девушек
ВК «Куаныш» занял 3-е место на Кубке РК