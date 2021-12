Стартовал ежегодный чемпионат по зимнему президентскому многоборью

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Спокойствие, чёткий глазомер и предельная концентрация. Этими качествами пулевая стрельба определяет успех стрелка. Сегодняшний свой результат участник из района Магжана Жумабаева Сергей Суханов оценивает, как выше среднего.

Сергей Суханов, участник соревнований, район Магжана Жумабаева:



— Вообще работаю учителем. Учителем, как ни странно, физики и информатики, не физкультуры. В детстве занимался спортом, но потом как-то началась такая своя жизнь. Вот где-то к 40 годам решил вернуться! Был и чемпионом, и призером области. Вот в этом году по летнему полиатлону беговому стал чемпионом Казахстана. Он проходил в Петропавловске у нас. Мне уже 49 лет, это последнее мое выступление в этой возрастной группе. Ну, хотелось бы уйти чемпионом, но не знаю, как получится. Буду стараться!

31-летняя Ирина Сурова из Тимирязевского района только что совершила свой решающий выстрел. Спортом занимается более 20 лет. Мама троих детей, учитель физкультуры, тренер по лыжным гонкам и полиатлону уверена, что стрельба не имеет гендерного предназначения.

Ирина Сурова, участница соревнований, Тимирязевский район:



— Мне интересен сам процесс соревнований. Участие за команду, за свой район. И во время стрельбы там уже не думаешь, просто стараешься стрельнуть как можно лучше. Даже для девушки стрельба — это такой вид спорта, что… Я не воспринимаю это таким что, это чисто для мужчин. Стрельба есть стрельба. Надеюсь, что результат будет хороший!

Областной чемпионат по зимнему президентскому многоборью в этом году собрал около 150 спортсменов из всех районов области и города. Соревнования будут проходить 3 дня. Принимают участие спортсмены от 18 лет и старше. Среди них — как профессионалы, так и любители спорта.

Руслан Кожаев, старший тренер СКО по президентскому многоборью:



— Сегодня первый день соревнований — это пулевая стрельба. Завтра у нас силовая гимнастика. Девушки у нас будут отжиматься от пола, а мужчины — подтягивание на перекладине. А послезавтра у нас лыжные гонки. По итогам уже этих областных соревнований мы будем комплектовать сборную Северного Казахстана для участия в чемпионате Казахстана.



Чемпионат приурочили к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Анастасия Кузнецова