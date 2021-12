Скачки температуры воздуха ожидают североказахстанцев в первой декаде декабря

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Перепады температуры воздуха ожидают североказахстанцев в первой декаде декабря. Днем столбик термометра будет показывать от — 3 до 2 тепла, ночью же до — 25. В конце декады колебание температур стабилизируется.В середине месяца регион ожидают предновогодние морозы. Температура воздуха местами составит — 32 градуса. Синоптики прогнозируют дождь со снегом, низовую метель, ветер до 20 м/с и гололед. Однако, осадков выпадет около нормы — 16-27 мм.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:



— В самом начале третьей декады месяца предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 28-33, на севере области до 38 мороза, днем до 20-25, на севере до 30 мороза. В середине декады — повышение температуры воздуха ночью до 15-20, на севере 25 мороза, днем до 7-12, на севере до 17 мороза. Затем ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 25-30, на юге 20 мороза, днем до 17-22 мороза.

Гюзель Закария