Около 700 дефектов в содержании полотна выявили полицейские СКО

Гололед, бураны и перемёты часто становятся причиной ДТП. И в ситуации сложных погодных условий большая ответственность лежит на обслуживающих компаниях. От их работы напрямую зависит безопасность всех участников дорожного движения. Об этом говорили на встрече полицейских, подрядчиков, занимающихся облуживанием трасс, и представителей управления пассажирского транспорта и автодорог области.



Максат Баяхмет, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:



— Целью данного совещания является повышение качества содержания автомобильных дорог области. На сегодня в СКО протяженность областных дорог — 1983 км. Данные меры направлены на повышение ответственности подрядных организаций в ходе выполнения работ по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах областного значения.

Обсудили вопросы использования противогололёдных материалов, установки дорожных знаков, а также оперативного информирования о проблемах на трассах, требующих немедленного реагирования. Создали рабочую группу. Полицейские отмечают, что каждый житель может написать и отправить фото или видео по проблемным вопросам на официальные аккаунты ведомства.

Серик Альжанов, начальник управления административной полиции ДП СКО:



— Решение существующих проблем возможно только при совместном оперативном реагировании местных исполнительных органов, а также подрядных организаций. В свою очередь, это повлияет на должное обеспечение безопасности дорожного движения и сохранности жизней и здоровья нашего населения.

С начала года административные полицейские провели около 200 обследований областных дорог. Охват составил более 2300 км. Выявили почти 700 дефектов в содержании дорог. Выдано 184 предписания на устранение нарушений.

Айгерим Мукашева