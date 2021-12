Конные упряжи изготавливают осуждённые в ЕС-164/3

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В руках Дмитрия Бочанцева уже практически готовая экипировка для лошади. Осталось только прошить закрепляющие швы. Изготавливается такой недоуздок около часа. Еще несколько уходит на то, чтобы выкроить детали будущего изделия. Делает это мужчина обычно с вечера. Ведь на утро его ждёт работа над другими моделями упряжи.

Дмитрий Бочанцев, осуждённый учреждения ЕС-164/3:



— Вот пруги. Ими сёдла привязывают, нагрудник, подхвостник, тапки, лыжи под сёдла. В основном идут недоуздки, уздечки. На них большой спрос.

Занимается этим видом ремесла Дмитрий Бочанцев уже около года. Столько же новое для себя дело осваивал и Сергей Пыхтин. Работает он в соседнем кабинете производственного отдела. Здесь закрепляют детали седла для лошади. Собирает такую конструкцию опытный мастер меньше чем за час. В месяц изготавливает более 50-ти упряжей.

Сергей Пыхтин, осуждённый учреждения ЕС-164/3:



—Каркасы нам привозят уже готовые. Мы здесь шьём эту часть, переплетаем полностью, стягиваем всё вместе. Лыжи приделываем войлочные. Крышку надеваем. И всё, в принципе, седло готово.

Сергей Пыхтин — один из немногих осуждённых, кто до работы в производственном отделе умел плести хлыст. Наловчился этому мужчина еще в детстве. В день вот таких камчей Сергей изготавливает по несколько штук. А вот над трёхметровым кнутом придётся посидеть подольше. Плетут изделия из сыромяти, то есть недубленой кожи, пропитанной жиром.



Сергей Пыхтин, осуждённый учреждения ЕС-164/3:



— Кожу мочить надо, чтобы она растянулась. Делается это для того, чтобы она не развалилась при первом ударе. Потом вырезаем вот такие полоски, и переплетается это всё полностью. Привязывается на ручку, и получается уже либо камча короткая, либо кнуты.



Создание такого производственного участка за колючей проволокой — инициатива одного из предпринимателей. Взаимовыгодное дело Владимир Осипов начал реализовывать год назад. Практически всё, что на прилавке этого магазина, сделано руками людей, отбывающих срок.

Владимир Осипов, предприниматель:



— В месяц мы отшиваем одну определенную продукцию, на второй месяц делаем уже другое. Работаем мы на склад, чтобы крестьянское хозяйство приехало и им нужно, например, 20 сёдел, чтобы все это уже было.

Работа на производстве всегда есть. Нашли полезное дело за колючей проволокой больше 150-ти осуждённых. Возможность измениться, трудиться и зарабатывать им предоставляют 5 ИП и столько же ТОО. Всего в учреждении ЕС-164/3 свой срок отбывают более 600 человек.

Жанель Бисенбаева