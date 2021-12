Как дети переносят covid-19? Врач детской областной больницы о вакцинации подростков

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ежедневно в детское инфекционное отделение поступают до 70 человек. В основном, с среднетяжелой формой заболевания. По словам врачей, дети переносят болезнь проще, чем взрослые, даже с 50% поражением лёгких. Однако, есть и тяжёлые случаи. От болезни не застрахованы даже новорождённые.

Данияр Бейсембаев, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной областной больницы:

—У нас прошёл ребенок 13 дней. Он был даже с сиптомами коронавирусной инфекции. Он был на кислородной терапии. Состояние стабилизировалось. Ребенок сейчас кислородо-независимый. Это говорит о том, что нельзя пренебрегать возрастом. Маленький или постарше. Болеют от мала до велика. И если взять весь период работы с covid-19, очень плохо его переносят дети, у которых есть сопутствующие патологии.

Помимо сахарного диабета или других серьезных заболеваний в группе риска находятся дети с ожирением. Процесс лечения для них дается нелегко.

Данияр Бейсембаев, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной областной больницы:



— Если взять здоровых детей, без патологий, то ожирение у нас прям превалировало. Несколько детей с повышенной массой тела переносили инфекцию тяжело, были на кислороде дней 5, кто-то даже был на инвазивной искусственной вентиляции легких.

Часто несовершеннолетние переносят covid-19 бессимптомно или в легкой форме. И многие путают его с обычной простудой. Большинство детей, поступивших в больницу, заразились от своих родителей. И, не получая должного лечения, являются переносчиками инфекции. Поэтому врачи настаивают на вакцинации как взрослых, так и подростков.

Данияр Бейсембаев, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной областной больницы:



— Призываем соблюдать все меры профилактики по коронавирусной инфекции, при любой вирусной инфекции. Вы должны понимать, что чем больше пациентов, тем нам тяжелее уделить каждому пациенту время. Мы просим всех жителей нашей республики, нашего региона грамотней, с холодной головой подходить к профилактике и защите ваших детей. Если вы болеете либо вы бессимптомный носитель с положительный мазком. Потому что сегодня один ребенок перенесет болезнь легко, а завтра для кого-то она закончится ИВЛ. Вы должны понимать, что не все могут выжить после ИВЛ.

По сравнению с последними тремя месяцами количество пациентов идет на спад. Врачи утверждают, что это благодаря иммунизации.

Диана Салихова