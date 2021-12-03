Бегущая строка 3 декабря 2021 года

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8:27 3 Декабря 2021

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**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО: 03 ДЕКАБРЯ НОЧЬЮ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТСЯ НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ, ГОЛОЛЕД. НОЧЬЮ И УТРОМ НА ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ ТУМАН. ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ НА ЮГЕ, СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ОБЛАСТИ ПОРЫВЫ 15-20 М/С. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК: НОЧЬЮ 03 ДЕКАБРЯ ОЖИДАЕТСЯ ГОЛОЛЕД. ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДНЕМ ПОРЫВЫ 15-20 М/С.

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