Аким СКО выступил с рядом инициатив на Парламентских слушаниях

Почти 600 тысяч тонн молока произвели в СК в прошлом году. Больше половины отправили на переработку. Для этого в заводы «Маслодел» и «Евразиан Милк» вложили 15 млрд тенге инвестиций, открыли современные линии. Благодаря этому доля переработки молока достигла 60%. Четверть всей молочной продукции в стране выпускает наша область, а именно 211 тысяч тонн. Для сравнения, соседняя Костанайская производит почти вдвое меньше. Здесь, конечно, важно обеспечить молзаводы сырьём. Для этого в СКО и возводят фермы. В текущем году строят 16 молочных комплексов на 9 тысяч голов в общем. Это даст дополнительно 45 тысяч тонн молока в год. Вместе с этим развивают и животноводство.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Ведется строительство двух откормочных площадок на 13 тыс. голов и 2-х птицефабрик, которые будут выпускать 6 тыс. тонн мяса бройлеров

в год. Расширен свинокомплекс ТОО EMC-Agro с 50 до 100 тыс. голов и доведением объема производства до 10 тыс. тонн мяса в год.

Завезено 3 тысячи голов племенного КРС, приобретено 13 тысяч голов молодняка овец. Помимо этого регион проделал большую работу по восстановлению заводов для переработки сельхозкультур.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Хорошим примером сегодня стал завод «BioOperations». Это единственное предприятие в стране по глубокой переработке зерна. Ведется строительство маслоэкстракционного завода мощностью 370 тыс. тонн. Проведена технологическая модернизация завода «Тайынша май». В результате объемы переработки масличных культур планируем довести до 90%.

Ключевая задача в растениеводстве, отмечает Кумар Аксакалов, обеспечить сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями, пестицидами и техникой. На это выдают субсидии. Но, к сожалению, эти деньги «утекают» иностранным компаниям. Необходимо развивать отечественное производство, считает аким СКО. К слову, комбайн немецкой компании «Claas» стоит в Германии 130 млн тенге. К нам он приходит уже за 160 млн. Производя технику в нашей области, её стоимость будет на 40% ниже, а именно 87 млн тенге. Много вопросов возникает о системе субсидирования. Кумар Аксакалов предложил предусмотреть ответственность аграриев, которые получают господдержку.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Нужно установить строгие ограничения для получателей, господдержка должна предоставляться тем, кто показывает результаты. Сегодня субсидии получают все. Он получает урожай 4 ц, и он претендует на получение субсидий. Необходимо внедрять встречные обязательства для получателей субсидий, такие как рост объема производства и производительности труда, увеличение заработной платы и социальная ответственность перед сельчанами.

Эту инициативу Кумара Аксакалова поддержал министр сельского хозяйства страны. Спрашивать надо и с тех, кто взял землю в пользование. Получая гектары в аренду, аграриям нужно нести ответственность за достижение высоких результатов, развивать животноводство и оказывать поддержку людям на селе. А то получается, что прав у них много, а обязанности сейчас минимальные.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Нужно «спрашивать», как работает человек на земле. Получил землю — дай результат. Не получается, он должен освободить. Достаточно жёсткие должны быть требования к тем, кто сегодня работает на земле. Законодательство очень мягкое, лояльное по отношению к сельхозтоваропроизводителям.

В стране едва ли наберется сотня сёл, которые поддерживают аграрии. Чаще встречается потребительское отношение сельхозруководителя к земле и ресурсам. Предложенные инициативы помогут это искоренить. Стоит отметить, что на модернизацию 132 сёл СК выделили 22 млрд тенге в этом году. Всего за 5 лет улучшится инфраструктура в 300 сёлах региона.

Айгерим Мукашева