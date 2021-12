13 учащихся СШ №6 им. Кожабергена жырау получили американский антиген

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сандугаш Саматалис — ученица выпускного класса. Поставить вакцину она решила сразу. В этом ее поддержали родители. Сейчас в школе на карантине шестой класс, болеет 1 ученик, потому лучше иммунизироваться и прервать цепочку заражений, считает 11-классница. Беспокоится за родных.

Сандугаш Саматалис, учащаяся СШ №6 им. Кожабергена жырау:



— Я решила поставить, потому что я видела статистику, где говорится, что в нашей области высока вероятность заразиться. Сейчас мы находимся в «красной» зоне. Еще у нас дома есть маленький ребенок. Я боюсь за него, потому что он еще маленький. Организм не сформировался. Возможно, если он заразится, будут тяжелые последствия.

Чувствует себя Сандугаш хорошо. Принял организм антиген легко. Сегодня его получили еще четверо учащихся. Стоит отметить, что иммунизация подростков здесь началась еще 21 ноября. За это время вакцинировались 13 ребят.

Акнур Бейсенбаева, социальный педагог СШ №6 им. Кожабергена жырау:



-В середине ноября у нас проводились разъяснительные работы по вакцине. Приглашались работники первой городской поликлиники. Они провели беседу с родителями. И уже через несколько дней родителей начали давать согласие. Родители хотят защитить своих детей, думают о будущем и поэтому дают свое согласие.



Ставят прививку несовершеннолетним медики первой поликлиники. Всего здесь обучаются 952 ученика, из них 400 — подростки с 12 до 18 лет .

Гюзель Закария