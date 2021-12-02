Полицейские Тайыншинского района «по горячим следам» задержали подозреваемого в Петропавловске

Криминал

23:03 2 Декабря 2021

Больше миллиона тенге украл неизвестный из кабинета владельца одного из магазинов райцентра Тайынши. Преступление полицейские раскрыли «по горячим следам». Они установили подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Им оказался 40-летний местный житель, работающий в магазине сторожем. По адресу прописки его не оказалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что подозреваемый уехал в г. Петропавловск. По прибытии в областной центр тайыншинские оперативники приступили к розыскным мероприятиям и спустя 5 часов задержали мужчину в одной из гостиниц. Часть денег воришка успел потратить на спиртное и другие покупки. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3-ей статьи 188-ой Уголовного кодекса РК «Кража».

Алишер Ашимов

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