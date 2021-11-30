Полицейских СК поощрили накануне дня Первого Президента РК

Более 60-ти полицейских поощрили накануне дня Первого Президента РК. Среди них — ветераны полиции, гражданские служащие. За высокий профессионализм и самоотверженность в круглосуточной службе по борьбе с преступностью и безопасности, сотрудников правоохранительных орагнов наградили медалями, нагрУдными знаками, благодарственными письмами, также присвоили звания. Отметили труд и участников республиканского смотра-конкурса «Лучший следователь, дознаватель и криминалист МВД РК». Праздничные и выходные дни полицейские по традиции проведут в усиленном варианте несения службы, охраняя безопасность и покой земляков и гостей области.

Александр Хлевов, старший криминалист оперативно-криминалистического управления ДП СКО:

—На базе Карагандинской академии МВД в ноябре проходил конкурс «Лучший криминалист, следователь и дознаватель». По итогам конкурса я занял второе место по республике. В конкурсе принимали участие 18 криминалистов со всех регионов. Хочу выразить благодарность руководству ДП СКО, руководству оперативно-криминалистического управления, огромную благодарность хочу выразить своим родителям, своей семье, что всегда поддерживают меня, всегда ждут дома.

Алишер Ашимов