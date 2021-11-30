Григорий Лория: «Стадион «Карасай» закроют на капитальный ремонт»

Спорт

22:35 30 Ноября 2021

ФК «Qyzyljar» готовится принять участие в Лиге Конференции УЕФА. Первый матч пройдёт в конце июля 2022-го года. В январе наши футболисты отправятся в Турцию. Там они пройдут учебно-тренировочные сборы. Такого успеха североказахстанцы добились благодаря поддержке своих болельщиков. По словам президента клуба Григория Лория, состав команды пока остаётся прежним. Кроме того, продолжит свою работу и главный тренер Андрей Карпович. Команде предстоит приложить больше усилий, чтобы с достоинством выступить на Лиге конференции. Что касается стадиона «Карасай», его с марта по июнь закроют на реконструкцию. На это время все домашние матчи будут проходить в столице.

Григорий Лория, президент ФК «Qyzyljar»:

Вы все знаете, что мы в 22-м году не можем играть на нашем стадионе. Его закрыла федерация футбола, потому что наше поле и инфраструктура стадиона не соответствует нормам. Стадион старый… Капитального ремонта не было 20 лет.

Алишер Ашимов

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