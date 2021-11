48 североказахстанцев погибли в огне с начала года

The YouTube ID of jHLy---8FFvM is invalid.

Любовь Кардаполова проживает в Рабочем просёлке. В этот дом с четырьмя детьми она заселилась недавно. Сразу было видно, что печь требует ремонта, рассказывает хозяйка. Но, сама устранить все неполадки не в силах.

Любовь Кардаполова — жительница г.Петропавловска:

— Задымления были за счёт того, что здесь были щели. Шёл дым. Конечно же, дверь само по себе не открывается, но, за счёт этих трещин, всё болтается. — Сколько уже живёте с такой проблемой? — С начала отопительного сезона.



ЧС-ники помогут горожанке привести в порядок печь, отремонтировать электропроводку. Чтобы отопительный сезон проходил без происшествий, спасатели вмесите с волонтёрами напоминают жителям частного сектора об элементарных правилах безопасности, устанавливают датчики угарного газа. Особое внимание — социально уязвимым семьям. В СК их более четырёх тысяч.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:



— Акция, в первую очередь, направлена на стабилизацию обстановки с пожарами с учетом отопительного сезона, на уменьшение пожаров и недопущение гибели людей. В акции принимают участие сотрудники ДП, местных исполнительных органов, волонтёры. Хотел бы отметить, что в рамках акции каждому владельцу жилых домов будут разъясняться основные правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электрических сетей.



С начала года в регионе произошло более 670 возгораний. В огне погибли 48 человек. Материальный ущерб превысил 200 миллионов тенге.

Алишер Ашимов