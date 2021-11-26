Полмиллиона тенге выиграли студенты Kozybayev University на форуме разработчиков

Образование

22:11 26 Ноября 2021

Полмиллиона тенге выиграли студенты Kozybayev University на форуме разработчиков. Так называемый Хакатон объединил в стенах местной альма-матер более 50-ти будущих программистов. Учащимся школ, колледжей и вуза за 6 часов предстояло создать собственный проект. Разрабатывали они аналог центра трудоустройства IT-специалистов в нашей области. Поможет программа североказахстанцам найти работу, а будущим работодателям подобрать себе молодые кадры. Так, по итогам соревнования 150 тысяч тенге выиграла сборная Назарбаев Интеллектуальной школы. 250 тысяч получила команда Kozybayev University. Единогласным решением жюри, первое место заняли также студенты североказахстанского вуза. Команда из пяти юных разработчиков получила 500 тысяч тенге.

Ерлан Шуланов, Председатель правления-ректор СКУ им. М. Козыбаева:

— На базе университета мероприятие проводится впервые. В целом хакатоны уже не первое десятилетие у нас проводится. МЫ рады тому, то что университетский компонент он растёт.У нас очень многие студенты пользуются приложением на телефоне, который они сами и создали. Студенты делают для студентов. Нам этот принцип очень нравится и мы его будем в дальнейшем развивать, поддерживать.

Айгерим Мукашева

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