Концлагеря 20-30ых годов прошлого века выявили на территории СКО

Год работы — тысячи выявленных имён жертв политических репрессий. Полная их юридическая и политическая реабилитация стала основной целью государственной комиссии. В областях же работали свои региональные. В СК группа разделилась на 8 направлений. Определяли они категории людей, пострадавших от тоталитарной системы. Над списком в нашем архиве работали и ранее. Так, к 2020-ому году здесь выявили имена почти 8-ми тысяч реабилитированных. Еще 12 месяцев кропотливого труда увеличили эту цифру на 700 человек.

Сауле Маликова, директор Северо- Казахстанского государственного архива:



— Но, наша работа состояла в том, чтобы мы выявляли нереабилитированных, чтобы этих людей на основе документальных данных представить государственной комиссии по реабилитации. Их на сейчас более 11-ти тысяч человек. Они выявлены на основе наших документов. Это документы прокураторы, суда, картотека, которая была составлена сотрудниками органов в 60-ые годы.

По крупицам собирали данные и выявляли имена участников партии «Алаш». Новые сводки ищут о Магжане Жумабаеве, Смагуле Садвакасове и Жумагали Тлеулине. Параллельно с этим работают над категорией «крупные баи». По ней в нашей области выявили 105 человек. Еще 980 — раскулаченных. Нашли наши архивисты на территории региона и концлагеря. Находились они в районе М.Жумабаева и в Тимирязевском неподалёку от села Жаркын. Имена тех, кто в них сидел, также расшифровали. Теперь специалисты работают над картой массовых мест захоронения в ходе жестоких событий того времени.

Сауле Маликова, директор Северо- Казахстанского государственного архива:



— Областной архив подготовил сборники документов о Жумагали Тлеулине, по молодёжному крылу «Жас Азамат», о депортации насильственного переселения в СК. Еще нами подготовлено трёхтомное издание «Қызылжардын жері тарихы.

Накопленный разноплановый материал из истории репрессий в СК изучают и столичные эксперты. Они в свою очередь поделились опытом работы по установлению жертв политических репрессий в Акмолинской области. Масштабные работы планируют и на следующий год. Наши архивисты отправятся в соседние государства для изучения категорий лиц, которые были вынуждены бежать с родной земли.

Жанель Бисенбаева