Подростков, беременных и кормящих вакцинируют в городской поликлинике №1

Поставить вакцину для 16-летней Дариги Толеген — решение осознанное. В её семье получили прививки все. На процедуру она пришла в сопровождении школьного медика.

Дарига Толеген, учащаяся средней школы №2 г.Петропавловска:

— Все домашние получили вакцину. Они поставили «СпутникV». Из нашей школы пришли 3 школьника, которые выразили свое согласие на прививку. Другие еще думают.



Перед тем, как отправиться в прививочный кабинет, необходимо указать в анкете, что иммунизация — решение добровольное. Далее врач общей практики проводит осмотр — определяет уровень кислорода в крови, измеряет температуру и давление. Если противопоказаний не обнаружено, и человек не болел короновирусом, ставят прививку.

Зона ожидания — следующий этап. Здесь под наблюдением медиков привитый находится полчаса. Дарига чувствует себя хорошо. Как отмечает врач, за всё это время побочных явлений и неблагоприятных последствий после иммунизации учащихся зарегистрировано не было. Ни в течении 30 минут, ни в последующие 3 дня.

Светлана Давыдова, врач — эпидемиолог городской поликлиники №1:

— Эта вакцина у нас не живая, она не содержит абсолютно никакого вируса. Она содержит только МРНК, то есть белок, который в данном случае является антигеном. В ответ на введение антигена организм человека вырабатывает защитные тела — это и есть иммунитет. То есть только белок содержится в этой вакцине, и вызвать заболевания она не может, просто нечем. Эти вакцины, которые были раньше, у них были противопоказания — лактация, беременность и возраст до 18 лет. Поэтому очень хорошо, что эта вакцина поступила в Казахстан, в нашу область и конкретно в нашу поликлинику.

На данный момент в городской поликлинике №1 имеется 84 дозы вакцины «Комирнати». К вакцинации допускаются подростков с 12 до 18 лет, беременных женщин и кормящих в период лактации с 42 дня. Все желающие привиться могут подойти в поликлинику с 10 до 17:00 в будни и в субботу — до 15 часов дня.

Анастасия Кузнецова