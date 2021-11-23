Долг по алиментам в 1 млн 400 тыс тенге отказывается платить североказахстанец

Елена Богатырёва с мужем вырастили двоих дочерей, обе уже совершеннолетние. А три года назад пара приняла решение взять третьего ребенка из детского дома. Сейчас мальчику 10 лет. Биологических родителей лишили прав опеки над ребенком, и по закону они обязаны выплачивать новой семье сына алименты.

Елена Богатырёва, жительница Есильского района:

— В этом году с мамы взыскали алименты в размере 2млн 107 тысяч. А отец не платит алименты. Деньги поступают на счёт ребенка, до 18 лет мы ими не пользуемся. Потом это будут личные деньги ребенка.



По словам Елены, лишённые прав родители ведут разгульный образ жизни, не работают и не платят алименты. Отец мальчика за год внес лишь 10 тысяч тенге. При том, что его долг составляет 1 млн 400 тысяч тенге.

Елена Богатырёва, жительница Есильского района:

— Судебные исполнители не могут с него ничего взять. Он не работает, у него нет ни недвижимости, ничего. Не могут ни арестовать, ничего сделать.



На этот случай, говорят специалисты, есть свой метод.

Аклима Бекенова, руководитель отдела обеспечения исполнительного производства департамента юстиции СКО:



— Одной из мер является трудоустройство должников. Они получают предложение о трудоустройстве, которое отправляет центр занятости. Данные меры, скажем так, дают не 100 процентный результат. Но, есть должники, которые получают уведомления и обращаются в центр занятости.



Туда в этом году обратились 65 должников, 17 трудоустроились, одного направили на профобучение. Сегодня уклоняются от уплаты алиментов 184 североказахстанца. Но, отмечают специалисты, этот показатель меньше в 2,5 раза, чем в прошлом году. Должники в основном — мужчины 30-35-ти лет.

Аклима Бекенова, руководитель отдела обеспечения исполнительного производства департамента юстиции СКО:



— С начала году к административной ответственности привлечено 116 должников по алиментам. Также направлены материалы к привлечению к уголовной ответственности. Это 139 статья УК РК.



На данный момент направлено 142 проблемных дела. Из них 8 должников осудили, 12 дел прекратили с примирением сторон, 33 должника выплатили долг, по остальным ведется расследование.

Диана Салихова