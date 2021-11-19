В СК началась вакцинация детей и беременных женщин

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 1125 казахстанцев. Напряжённая обстановка с распространением COVID-19 наблюдается в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султане. В нашем регионе за прошедшие 24 часа выявили 149 заражённых. Ситуация обостряется в областном центре, где зарегистрировали 65 новых случаев. Следом идёт Кызылжарский район. Там суточный прирост составил 20 человек.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— За последние 2 недели в области зарегистрировано 2089 случаев КВИ. В Петропавловске заболеваемость выросла в 1,2 раза с 825 до 942 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 191,3. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, область полтора месяца находится в «красной» зоне.

В инфекционных стационарах функционируют 1755 коек. Их загруженность составляет 36%. В реанимации в крайне тяжёлом сотсоянии находится 51 пациент. Ковид стал чаще поражать людей страше 60-ти лет и детей. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,5 тысяч школьников. Сегодня на карантин отправили 8 классов из 43-х школ области. Что касается вакцинации, сегодня полный курс иммунизации прошли 7 миллионов 908 тысяч казахстанцев. Из них более 240,5 тысяч — жители нашей области. 18 ноября в СК началась прививочная кампания детей, беременных женщин и тех, кто проходит период лактации. Почти 600 человек получат американскую вакцину «Pfizer».

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Вчера мы приступили к вакцинации. Уже провакцинировали 56 детей и беременных женщин. На сегодня на стационарном лечении находятся 16 беременных женщин. В среднетяжелом состоянии находятся 7 женщин. Среди беременных в области зарегистрирован один летальный случай. Учитывая слабость организма, физиологические особенности, у женщины развивался процесс легочного поражения.

Со следующей недели в области начнется ревакцинация. Иммунизировать начнут врачей, учителей, сотрудников силовых структур, а также граждан со слабым иммунитетом и пожилых. Прививать повторно будут вакцинами, которые не применялись при первичном курсе.

Алишер Ашимов