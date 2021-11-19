Полицейские продемонстрировали свои художественные навыки

Оперативники, следователи, дознаватели, криминалисты, административные полицейские, сотрудники штаба и кадровой политики – в выставке инсталляций приняли участие сотрудники всех ведущих подразделений. Разнообразные композиции из пластилина, картона, пластика и даже фрагментов аппаратуры и оборудования подготовили люди в погонах своими руками.

Ерик Карибаев, старший инспектор Центра кинологической службы ДП СКО:



— На данной инсталляции вы видите портрет, на котором изображены сотрудники кинологической службы. На ней отображена повседневная деятельность специалистов -кинологов. Мы хотели этим показать нашу работу. Я сам являюсь свидетелем становления этой службы в СКО. Я начал службу с полицейского-кинолога роты патрульной полиции.

Содержание, эстетичность, манера и качество подачи – все эти составляющие оценивало компетентное жюри. В результате третье место разделили между собой сразу три подразделения: управления кадровой политики, криминальной полиции, а также городское управление. Второе место заняли ведомства административной полиции, а также информатизации и связи. Лучшими стали сотрудники аппарата департамента полиции.



Сань Жумагазина, руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП СКО:



— В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в департаменте полиции проходит конкурс. Его цели — повышение имиджа полиции, воспитание в сотрудниках чувства патриотизма, уважения духовных ценностей, а также расширение сферы пользования государственного языка. В мероприятии принимают участие 16 подразделений. Используя экспозиции, макеты, сделанными собственными руками, они расскажут о достижениях и изменениях в работе за последние тридцать лет.

В течение всего года стражи порядка активно участвовали во всех культурных событиях, посвященных 30-летию Независимости страны. К слову, данная выставка инсталляций простоит в фойе здания североказахстанской полиции до 16 декабря.

Анастасия Кузнецова