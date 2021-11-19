Подростков и беременных женщин вакцинируют во 2-й городской поликлинике

Маргарита Калинина не так давно стала мамой. Самое главное для нее — сберечь себя и свою семью. Уверена, что вакцина защитит от коварного вируса. Поэтому решила привиться. Теперь, говорит, нет страха заразить своих детей.

Маргарита Калинина, жительница г.Петропавловска:



— Я решила привиться, потому что нужно беречь своё здоровье. Также это будут антитела для моего ребёнка. В будущем, чтобы он тоже не переболел коронавирусом. Потому что это очень опасно для маленьких детей. Страха не было. Я сразу согласилась, потому что такая возможность, что придумали для кормящих и беременных вакцину. Так что всё хорошо.

Шестнадцатилетняя Ирина Звягина прежде чем решиться на привику, изучала состав американского антигена, спрашивала у сверстников их мнение о вакцинации. Отмечает, что никто из них пока не торопится иммунизироваться. Несмотря на это, девушка решила получить «укол здоровья» одной из первых.

Ирина Звягина:



— Я в интернете искала информацию, опасно это или нет. Изучала побочный эффект. Думаю, что помогает. Важно для каждого. Всё для того, чтобы не заразить окружающих.

Доставляют вакцину в поликлинику с центрального склада управления облздрава, где имеются специальные морозильные камеры. Ведь хранить американский препарат нужно от -60 — 90 градусов. Ампулы хранят в холодильнике. Перед уколом содержимое размораживают.

Галина Лукашевич, врач — инфекционист ОСП городской поликлиники №2:



— У нас имеется специальный кабинет. Там сидит терапевт, который осматривает перед вакцинацией. Общий осмотр в обязательном порядке. Измеряется температура и давление. С каждым приглашённым вопрос решается индивидуально.

Привили американским «Камирнати» в поликлинике за один день 6 человек — двоих подростков и четырех кормящих. Всего здесь состоят на учете 97 беременных и женщин в период лактации, подлежащих вакцинации.

Гюзель Закария