Почти 600 тысяч тенге заплатило штраф АО «СК РЭК» за технические неполадки на электростанции с.Возвышенки

6 внеплановых проверок, 3 предписания и 2 административных дела. В территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по СКО подвели итоги за 9 месяцев текущего года. За нарушение законодательства штрафы заплатили физическое лицо и АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания». Последней государству пришлось возместить более полумиллиона тенге из-за того, что вовремя не сообщили о технических неполадках на электростанции в селе Возвышенке.

Инцидент произошел 18 мая. Тогда районные энергетики сообщили о проблеме только спустя час и 15 минут. В поле зрения энергонадзора работа Петропавловской ТЭЦ-2. Из-за возникновения там технологических нарушений специалисты 10 раз проводили профилактический контроль. Представители департамента вошли в состав комиссии по расследованию несчастного случая на предприятии. С высоты 8-го этажа там сорвался рабочий, поясняет руководитель территориального ведомста Николай Борзилов. Виновных так и не нашли. Всего в этом году в департамент обратились более 90 человек. По сравнению с прошлым годом, жалоб поступило намного больше.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по СКО:



— Все обращения носят первичный характер. Повторных обращений не было. В основном касались вопросов подключения к электроэнергии, подключения к электрической энергии, производства работ в охранной зоне. Департаментом было внесено 190 предложений по совершенствованию в области электроэнергетики. На сегодня 141 предложение удовлетворено.

Айгерим Мукашева