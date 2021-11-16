Почти 600 тысяч тенге заплатило штраф АО «СК РЭК» за технические неполадки на электростанции с.Возвышенки

Энергетика

21:07 16 Ноября 2021

6 внеплановых проверок, 3 предписания и 2 административных дела. В территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по СКО подвели итоги за 9 месяцев текущего года. За нарушение законодательства штрафы заплатили физическое лицо и АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания». Последней государству пришлось возместить более полумиллиона тенге из-за того, что вовремя не сообщили о технических неполадках на электростанции в селе Возвышенке.

Инцидент произошел 18 мая. Тогда районные энергетики сообщили о проблеме только спустя час и 15 минут. В поле зрения энергонадзора работа Петропавловской ТЭЦ-2. Из-за возникновения там технологических нарушений специалисты 10 раз проводили профилактический контроль. Представители департамента вошли в состав комиссии по расследованию несчастного случая на предприятии. С высоты 8-го этажа там сорвался рабочий, поясняет руководитель территориального ведомста Николай Борзилов. Виновных так и не нашли. Всего в этом году в департамент обратились более 90 человек. По сравнению с прошлым годом, жалоб поступило намного больше.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по СКО:

— Все обращения носят первичный характер. Повторных обращений не было. В основном касались вопросов подключения к электроэнергии, подключения к электрической энергии, производства работ в охранной зоне. Департаментом было внесено 190 предложений по совершенствованию в области электроэнергетики. На сегодня 141 предложение удовлетворено.

Айгерим Мукашева

Читайте также

АО «СК РЭК» увеличивает мощность подстанций областного центра
Президент РК подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов ГСМ
Почему отключили свет в некоторых сёлах СКО и микрорайонах Петропавловска?
В СКО подорожал бензин марки АИ-92