Бегущая строка 16 ноября 2021 года

Бегущая строка

8:20 16 Ноября 2021

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**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО: 16 НОЯБРЯ НА СЕВЕРЕ, ЗАПАДЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ И В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ ТУМАН.

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