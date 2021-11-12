Какой кредит выбрать для развития малого бизнеса?

Елена Лебедева, директор филиала банка ВТБ (Казахстан) в Петропавловске:



— Кредит на развитие малого бизнеса можно получить как из собственных средств банка, так и в рамках государственных программ развития предпринимательства. Последний вариант обычно обходится клиенту дешевле, но его минус в том, что он подходит не всем — государство старается помочь наиболее уязвимым или социально значимым сферам экономики и, поэтому ограничивает список участников льготных программ кредитования. Наш банк предлагает и тот, и другой вид финансирования. У нас в арсенале более 5 разновидностей собственных кредитных продуктов для бизнеса, а также возможность получить кредит в рамках одной из 13 госпрограмм.

Сегодня наиболее популярная среди предпринимателей программа «Дорожная карта бизнеса — 2025», льготное кредитование в рамках которой предоставляется для заемщика под годовую эффективную ставку вознаграждения от 6,1 процентов. При этом в программе могут принять участие почти любые отрасли экономики, кроме некоторых видов торговли и аренды. Глобально кредиты для МСБ делятся на 3 основных вида: заём на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели и овердрафт.

Елена Лебедева, директор филиала банка ВТБ (Казахстан) в Петропавловске:



— Если нужны деньги на поддержание финансовых процессов бизнеса, таких как: закуп сырья, расчеты с подрядчиками, выплата налогов или зарплат т.д. подойдет кредит на пополнение оборотных средств. Обычно он выдается на средний срок, в нашем банке — это 3 года, на сумму до 600 млн тг. Если Вам необходимо сделать крупные покупки — приобрести здание, оборудование или технику — нужен кредит на инвестиционные цели. Он выдается на более длительный срок, у нас в банке на 7 лет и сумма такого кредита будет больше, сумма до 900 млн. тг. Такой продукт как овердрафт подойдёт в тех случаях, когда нужно закрыть кассовые разрывы, т.е. краткосрочные потребности бизнеса в деньгах. В ВТБ овердрафт можно взять на сумму до 145 млн тенге, причем как в национальной валюте, так и в российских рублях.



Некоторые считают, что на развитие бизнеса, особенно малого или микро, лучше взять потребительский кредит на физическое лицо. Но, специалисты советуют предпринимателям не делать этого. Во-первых, физическим лицам кредиты выдаются на небольшие суммы и на более короткий срок, чем юридическим. Если нужно взять сумму больше, надо оформлять залоговый кредит под личную недвижимость, например, свою квартиру — это существенный риск. И самое главное, ставки по кредитам для физлиц обычно выше, чем для бизнеса.

Елена Лебедева, директор филиала банка ВТБ (Казахстан) в Петропавловске:



— Консультацию о кредитовании бизнеса можно получить в филиале банка по адресу: г. Петропавловск, ул.Абая,65 или по тел. 8 (7152) 63-10-96.

Алишер Ашимов