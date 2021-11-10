В Казахстане в 3,5 раза снизилась заболеваемость коронавирусом

В Казахстане за последние два месяца заболеваемость коронавирусом снизилась почти в 3,5 раза, а летальность — в 4. По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 30%, сейчас в резерве их более 30 тысяч. Загруженность реанимационных палат уменьшилась на 20%. Но, несмотря на улучшение эпидобстановки в целом по стране, в некоторых областях ситуация по коронавирусу ухудшается. В том числе и в СКО. 4-ый день подряд регион — лидер по числу заболевших. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 143 североказахстанцев, двое жителей умерли от инфекции.

Айгерим Мукашева