В Петропавловске прошел XV Международный фестиваль КВН «Кубок Севера»

Гюзель Закария, корреспондент:



— Считанные минуты остались до начала самой «жаркой» игры. Пока в зале ждёт зритель, за кулисами команды в последний раз «прогоняют» номера, вживаются в образы, готовятся к яркому появлению на сцене. Каждый нацелен на победу.

Сейчас Акмолинская сборная репетирует миниатюры. Планируют юмористы показать свой самый лучший материал. К тому же, им уже знакома петропавловская аудитория. Говорят, именно здесь и началась их юмористическая карьера. Но, несмотря на это, в этот раз у ребят есть небольшое волнение.

Даулет Абулкасымов, капитан команды «Сборная Акмолинской области», г. Кокшетау:



— Потому что мы 2 года не выступали. А так мы Петропавловску всегда благодарны, потому что в 2014 году, когда мы впервые попали на фестиваль, после этого у нас пошло — поехало. Выступления по России. Предполагается показать шутки на разные актуальные темы. На темы, которые людям близки.



Открыла фестиваль команда из Айыртауского района. Музыкальные номера, острые шутки и динамичные переходы подготовили комики за несколько дней до начала. Днем и ночью редактировали сценарий до идеала. Признаются, было сложно, да еще и вышли на сцену первыми.

Даулет Абраев, участник команды «Сборная Айыртауского района»:



— Шутки мы с ребятами писали сами. Собирались «На ноги поставили» сценарий за 2 дня. Огромное спасибо нашему зрителю петропавловскому, который нас очень тепло встретил. В принципе, мы даже не почувствовали, что было тяжело. Каждую команду зрители встречали аплодисментами. На сцене разворачивались целые баталии. Шутили тонко, через юмор доносили актуальные проблемы.

Международный фестиваль собрал юмористов из 4 городов Казахстана: Алматы, Нур-Султана, Кокшетау и Костаная. Принимали участие и 2 российские команды, только удаленно. Всего за звание самых веселых и находчивых боролись 10 коллективов.

Жанат Дарбаев, главный редактор фестиваля КВН «Кубок Севера»:



— Ежегодно команды с удовольствием приезжают не только для того, чтобы поиграть в КВН, но и встретиться со своими друзьями. Ну, и конечно же, порадовать нашего зрителя, потому что наш зритель соскучился по КВНу. 2 года мы не проводили это мероприятие.



По оценкам жюри первое место заняли алматинцы, второе — команда из столицы «Не кипишуй» и обладателями Гран-при фестиваля стали наши «Северяне».

Гюзель Закария