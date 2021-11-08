Среди бездомных — много молодых людей

Криминал

22:49 8 Ноября 2021

Последний месяц осени непредсказуем. Днём — тепло, ночью — заморозки. Какой будет зима, пока неизвестно. Однако, фактам обморожений и несчастных случаев есть место быть. Полицейские проводят рейды по выявлению лиц без определенного места жительства: теплотрассы, колодцы канализаций, свалки и многое другое. Бродяг доставляют в приёмник-распределитель. Каждого проверяют по базе без вести пропавших, разыскиваемых за преступления. 5 таких лиц стражи порядка установили, один из них оказался уголовником.

Адай Смайыл, начальник приёмника-распределителя управления полиции г.Петропавловска:

С начала текущего года в приемник доставлено 1609 человек. 192 из них помещены в приемник-распределитель с санкции судьи. В связи с погодным условиями сотрудники группы подбора работают с 15:00 до 23:00 часов. В случае обнаружения скопления лиц БОМЖ гражданам необходимо обращаться в дежурную часть приемника-распределителя, по телефону: 8 (7152) 52-92-99, или на круглосуточный номер 102.

Больше всего в Петропавловске бездомных в возрасте от тридцати до сорока четырех лет: задержали 81 бродягу. И, надо сказать, почти половина из них — люди, которым от восемнадцати до двадцати девяти лет.

Стражи правопорядка напоминают: о лицах без определенного места жительства или о любом другом правонарушении в полицию можно сообщить посредством видеозвонка или текстового сообщения через мобильное приложение «102».

Алишер Ашимов

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