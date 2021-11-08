Около 850 североказахстанцев получили безвозмездные гранты от государства в этом году

Содействие продуктивной занятости населения, вовлечение их в предпринимательство. Это основные цели государственной программы «Еңбек». Её инструментами уже воспользовались более 18 тыс. человек, из них 73%- безработные североказахстанцы. Остальные 16 % — самозанятые лица.

Ринат Ельжасов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:



— На сегодня участником программы может стать любой человек из числа безработных, самозанятых, выпускников учебных заведений, малообеспеченных, многодетных и других категорий, которые желают найти работу, получить техническое и профессиональное образование, пройти переподготовку или переобучение востребованным специальностям, либо открыть собственное дело. Для этого необходимо обратиться в центры занятости населения с заявлением на участие в том или ином направлении программы, при этом необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.



В рамках второго направления программы предусмотрено и развитие массового предпринимательства. Её основам обучились около тысячи североказахстанцев. Микрокредиты получили 260 человек, из них более 30% открыли и 68% расширили собственное дело. Предприниматели создают при этом дополнительные рабочие места.

Ринат Ельжасов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Получателями микрокредитов дополнительно создано 170 рабочих мест.

Активно используются инструменты для поддержки бизнес -инициатив.

В этом году государственные безвозмездные гранты в размере до 200 МРП получили 843 чел., из них 299 из числа молодежи на приобретение инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных и птиц.



Уделяют большое внимание и трудоустройству молодежи. Для выпускников организовывают практику, где они набираются профессиональнного опыта и в последующем устраиваются на работу. Таковых в этом году 435 человек.

Жанель Бисенбаева