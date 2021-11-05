Танцевальные ансамбли «Тумар» и «Движение» стали призёрами на международных конкурсах

«Африка» — эстрадный танец под таким названием принёс 1 место ансамблю танца «Тумар» на международном конкурсе хореографического искусства. Проходил он в Шымкенте с 29 по 31 октября. Сильные конкурсанты из разных городов,высокий уровень проведения мероприятия не помешали достойно выступить нашим танцорам.

Акерке Мусалимова, руководитель ансамбля танца «Тумар»:



— Готовились мы больше месяца, шили костюмы. Детей поехало вместе с родителями около 60 человек. Получили свои кубки, медали, награды. Дети очень довольны и родители тоже. Спасибо большое городскому дому культуры, что посодействовали. Также хочу сказать благодарность родителям, что поддержали этот конкурс и поехали вместе с нами. Молодой коллектив, нам всего лишь 3 года. Я думаю, что за 3 года это очень достойно выступить на международном конкурсе и занять призовые места.

Младшая группа поехала на конкурс в составе 18 человек. Её представляли юные танцоры с 5 до 8 лет. Команда старших поехала в составе 12 человек — от 9 до 11 лет. Ребята вернулись домой с наградами и яркими впечатлениями.

Зайни Исмагомбетова, участница ансамбля «Тумар»:



— Мне очень понравилось выступить и получить свои награды. Еще мы побывали в городе Туркестане. Туркестан очень красивый, мне понравилось. Мы заняли 2 и 1 место.

Гран-при, 1 место и денежный приз. Лучшим образом себя показал ещё один местный танцевальный коллектив. Народный ансамбль хореографических миниатюр «Движение» принял участие во 2-м международном многожанровом конкурсе-фестивале «Арт-поколение КЗ-2021».

За лучший номер в номинации «Современный танец» средняя группа ансамбля получила Гран-при и денежную премию. В её составе 14-летняя Екатерина Першина. Девушка занимается танцами с 3,5 лет. Победе на международном конкурсе была особенно рада.

Екатерина Першина, участница ансамбля «Движение»:



— Я танцую для души, можно сказать. Я занимаюсь уже 11 лет. Я не волновалась, потому что я всегда танцую в полную силу и всегда стараюсь. И сцена от тренировочного зала для меня не отличается. Конечно, был восторг.

В этом году коллективу исполняется 42 года. В ансамбле как опытные танцоры, так и те, кто недавно решил попробовать себя в искусстве танца. На этом конкурсе ребята показали номер под названием «Ветер перемен». Получить самую высокую награду было особенно волнительно и радостно, признается руководитель ансамбля Ирина Сахарчук.

Ирина Сахарчук, руководитель ансамбля «Движение»:



— Мы показали номер «Ветер перемен», который такой скоростной, легкий, ритмичный. Довольно-таки яркий номер. Мы станцевали, получили за него Гран-при и еще денежную премию. Дети получили все медали, это конечно радует.



Для самых юных танцоров этот конкурс оказался полным ярких эмоций и впечатлений. Младшая группа под руководством Ольги Усовой заняла 1 место в номинации «Детский танец». На сцене они показали номер «Мы вместе».

Радость победы присутствует, но призеры рабочий настрой не теряют. Плановые репетиции продолжаются. Коллективы готовят новые номера, чтобы вновь удивлять и покорять новые вершины в искусстве танца.

Анастасия Кузнецова