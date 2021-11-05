Акцию «Не совершай сделку с совестью» провели борцы с коррупцией

Местом проведения акции неслучайно выбрали контрольный пункт «Южный» на выезде из города. Ежедневно через пост проезжают сотни машин.Организаторы акции стараются охватить как можно больше водителей, призывают их к честности и добропорядочности.



Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar — Adaldyq alańу»:



— Мы сегодня проводим конференции, круглые столы, то есть, доносим данные сведения населению. Чтобы они в будущем в своём сознании поменяли и отходили от того, что можно решать проблемы каким-то лёгким путём. Например, с помощью дачи взятки. За это предусмотрена ответственность.

Специалисты приводят конкретные цифры. Так, если водитель передаст полицейскому сумму ниже 2 МРП, то есть меньше 6 тысяч, то штраф ему грозит в стократном размере — 200 МРП или 600 тысяч тенге. Что касается взятки в крупном размере, то за это можно лишиться свободы сроком на 5 лет. Как показал блиц-опрос, североказахстанские водители стараются соблюдать все правила на дорогах.

— Правила необходимо соблюдать. От водителей зависят жизни всех участников дорожного движения. Что касается взяток, то их необходимо пресекать, а инициаторов наказывать. К счастью, я с этим никогда не сталкивалась.



— Конечно же, это неправильно. Чтобы не давать взяток, надо соблюдать все правила дорожного движения. Я вожу машину 40 лет. Никогда не сталкивался с этим и не видел, чтобы кто-то давал взятку или получал.

Активисты напоминают, если вы стали очивидцем факта коррупции, то необходимо сообщить в call-центр по номеру 1424.

Алишер Ашимов