В РК увеличили размер пособий для детей-инвалидов

В РК на 37% увеличили размер пособий для детей-инвалидов от 7 до 16 лет. Сейчас он составляет 48 тысяч тенге. Согласно закону, дети 1 и 2 групп будут получать 65 и 54 тысячи тенге. Что касается третьей, то их прожиточный минимум остался без измененией. В нашей области проживают более двух тысяч детей из этой категории.

Из них более 1300 — в возрасте от 7 до 16 лет. Внесли изменения и в пенсионное законодательство. Если раньше в стаж учитывался период ухода за ребятами до 16 лет, то теперь до 18 -ти. Документ также предусматривает предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Сейчас дети с инвалидностью получают только одно пособие по выбору. Выплаты в новом размере начнут действовать с 1 декабря.

Салима Алпысова, заместитель руководителя по вопросам медико-социальной экспертизы департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:



— Проект этого закона обсуждался на уровне вышестоящих организаций. Мажилис Парламента утвердил автоматизированное правление инвалидности. Таким образом, без участия очного освидетельствования ребенка-инвалида с учетом карантинных ограничений в государстве. Я хочу сказать, если родители не согласны с установленной группой-инвалидности, им не запрещено обжаловать это решение. Они могут обратиться в поликлинику по месту регистрации, заполнить форму 031у и обратиться в отдело медико-социальной экспертизы.

Алишер Ашимов