Страны, где вакцину от КВИ поставили 80-90%, вернулись к жизни без карантина

Здравоохранение

23:37 3 Ноября 2021

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Сейчас в мире порядка 240 млн граждан заражены коронавирусом. Число погибших от этой болезни превысило отметку в 5 млн человек. Лидером печальной статистики остаются США. От COVID-19 там умерло порядка 750 тысяч граждан. В Казахстане тоже сложилась непростая ситуация. В регионах, где процент привитых низкий, сейчас идёт большая нагрузка на систему здравоохранения. Такая картина и в СКО. Госпитализируют по сотне человек в день. Тем временем, благодаря вакцинации некоторые страны вернулись к привычной жизни, как до пандемии. Дания сняла все карантинные ограничения. Нет ни масок, ни дистанции. Там привито 80% населения старше 12 лет и почти все пожилые люди старше 60.

Йенс Лундгрен, вирусолог:

— Дания снимает ограничения потому, что вакцинация была очень успешной и, как следствие, пандемия в нашей стране взята под контроль. Поэтому с оставшимися случаями заражений наша система здравоохранения вполне способна справиться.

Исландия карантинные ограничения сняла ещё в июне. На сегодня 80% жителей этой страны прошли полный курс вакцинации. А опыт Израиля считают примером для других. Это государство в числе первых начало прививочную кампанию и внедрило «зеленые» паспорта для вакцинированных. С ним граждане могут без ограничений посещать спортзалы, концерты, кафе и работать без удаленки.
Пользу вакцинации ощутили и в Великобритании. Благодаря большому проценту привитых в стране удалось снизить смертность от коронавируса в 7 раз. Вопрос о локдауне и других ограничениях там не стоит. Разрешены семейные и даже массовые мероприятия, нет ни одного закрытого из-за карантина заведения.

Джереми Браун, советник британского правительства по вопросам вакцинации:

— Главная проблема сейчас — в том, что люди, которые попадают в больницы с тяжелым ковидом, оказываются в реанимации и умирают, — это, кто не прошел вакцинацию.

Вернулись к жизни без карантина граждане ОАЭ и Мальты. Там привито уже более 90% жителей. Посещают стадионы и концерты, организовывают торжества и массовые мероприятия в Португалии, Исландии, Сингапуре и Южной Корее. Там минимум привились порядка 80% жителей. Власти этих стран связывают положительный результат с сознательностью людей. Похвастать этим не могут в России. Коллективный иммунитет там на уровне 46%. Власти ввели режим нерабочей недели до 7 ноября. В Москве сейчас действует полный локдаун: работают только аптеки и продуктовые. Сфера бизнеса терпит огромные убытки.

Айгерим Мукашева

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