Представители Общественного совета СКО побывали в гостях у переселенцев из Ирана

К морозам нашего региона Абдуахаб Бектер готовится с приезда на историческую родину: заготавливает дрова, достаёт тёплые вещи. Многие из них, кстати, для этого сурового климата не предназначены. Помогают в этом плане местные жители и меценаты, рассказывает 60-летний мужчина. Но, в первую очередь, его интересует вопрос трудоустройства. В Иране Абудуахаб большую часть своей жизни проработал строителем. Привыкшему к труду мужчине без дела сидеть, как оказалось, нелегко.

Абдуахаб Бектер, житель г. Сергеевки:



— Строят ли в СК дома в зимний период, который длится около 7-ми месяцев? Найдётся ли для меня работа? Без неё я уже здесь почти месяц. А всё потому, что мои документы еще не готовы. Буквально вчера приехал из Нур-Султана в надежде всё быстрее завершить. Чтобы туда съездить, у меня ушло около 100 тысяч тенге. Для нас это немаленькие затраты.



Нового рабочего места, а также оформления документов ждёт и Мухамед Рыза. Переехал он в Сергеевку вместе со своей большой семьей. В Иране супруги занимались животноводством и земледелием. Аграрной сфере хотят себя посвятить и здесь. В этом им обещали помочь депутаты районного маслихата.

Мухамед Рыза, житель г. Сергеевки:



— Постепенно помощь оказывается. Дрова, вот недавно холодильник привезли. Вы знаете, как он в быту необходим. В доме есть ванная комната¸ туалет, вода. Сам дом тёплый. Единственное, дует из щелей с окна. Сказали подрядчикам. Обещали всё исправить. Будем ждать.



У Мухамеда четверо детей. Двое из них вместе с ребятами из 10-ти других переехавших семей учатся в местной казахской школе-интернате. Всего в Сергеевку переехали порядка 40 человек, половина из них — люди трудоспособного возраста. Для них сейчас ищут работу. Кроме того, вернувшимся на историческую родину кандасам оказывают и социальную помощь.

Мука, макароны, различные крупы, подсолнечное масло, чай и сахар. Еще теплая одежда и небольшая материальная поддержка. Активисты общественного совета не оставили без внимания ни одну переехавшую семью.

Кайырлы Едресов, председатель областного общественного совета:



— Кто-то электриком, некоторые сторожами утроились. Поэтому, я думаю, что предприниматели откликнутся, и мы поможем трудоустроиться и в конечном итоге обжиться. Мы разделились на три группы. Были в Николаевке, Петровке. Я думаю, это помощь неодноразовая.

Новоиспеченные североказахстанцы надеются, что все кризисные моменты решатся уже в скором времени, и они, наконец, обретут уют на своей исторической родине.

Жанель Бисенбаева