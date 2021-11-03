Клуб сказок «Сиқырлы қазан» открылся в Петропавловске

Культура

23:36 3 Ноября 2021

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Мальчишек и девчонок встретила мудрая бабушка с волшебным казаном. Она вручила каждому по шарику и рассказала о клубе сказок. А ещё о том, как важно читать книги и постоянно развиваться. 9-летняя Сымбат любит сказки и открытие такого клуба её очень порадовало.

Сымбат Хабибола, учащаяся средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Я люблю читать сказки. Из-за того, что их можно прочитать, а можно их самим составить. Моя любимая сказка про зайца и лису. Потому что лиса всё время бегала за зайцем, а потом он стал таким же хитрым, как лиса.

А затем для мальчишек и девчонок развернулся настоящий спектакль. Артист театра кукол поведал детям сказку Павла Бажова «Серебряное копытце». Историю о доброте, милосердии и душевной щедрости. Ребята с удовольствием смотрели на дружбу девочки-сиротки, её кошки Мурёнки и волшебного козлика, поддерживали актёра аплодисментами.

Создание клуба, говорят организаторы, послужит приобщению детей к национальной культуре и развитию интереса к устному народному творчеству.

Эльза Шакиржанова, старший библиотекарь детского абонемента городской центральной библиотеки им.И.Шухова:

— Дети будут читать книги, смотреть постановки перчаточного театра, будут изучать сказки вслух, просмотры мультфильмов, устное народное творчество.

Такие мероприятия в библиотеке планируют проводить каждый месяц.

 Диана Салихова

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