Почему отключили свет в некоторых сёлах СКО и микрорайонах Петропавловска?

Отключили свет. С такой жалобой в редакцию МТРК в течение дня обращались жители нескольких сёл региона и микрорайонов областного центра. Оказалось, что 1 ноября на Петропавловской ТЭЦ-2 произошла остановка трех котлоагрегатов. Всего их 12. Это привело к снижению нагрузки по станции, передает пресс-служба АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Образовавшийся дефицит мощности привёл к отключениям электроэнергии. ТЭЦ-2 вывели на изолированную работу. В понедельник частично без электричества остались жители некоторых сёл 5 районов.

Сейчас на ТЭЦ-2 круглосуточно идут ремонтные работы. АО «СК РЭК» в течение 20 минут снимает нагрузку 30 МВт. Из-за этого под полное ограничение электроснабжения попадают жители Тимирязевского и Жамбылского районов, частичные отключения ощутили потребители ещё 4 районов. В Петропавловске на ограничении электроснабжения находятся потребители Рабочего поселка, жители улиц Мусрепова и Ауэзова, частично населенный пункт Малое Белое, микрорайоны «Береке» и Хромзавод, а также часть потребителей 19-го микрорайона. Повлияла эта ситуация и на работу городских тепловых сетей. Выход сетевой воды идет со снижением температуры теплоносителя в пределах 3-5%. Ремонтные работы на Петропавловской ТЭЦ-2 продолжаются.

Айгерим Мукашева