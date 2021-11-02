Литературный вечер, посвященный 180-летию Ыбырая Алтынсарина, прошел в областной библиотеке им. С. Муканова

«Улттын улы устазы» — под таким названием прошел вечер, посвященный великому просветителю, педагогу, публицисту Ыбраю Алтынсарину. Сегодня исполняется 180 лет со дня его рождения.

«Онер-билим бар журттар» — стихотворение Ыбрая Алтынсарина, в котором он призывает к знаниям и возлагает надежды на юное поколение. Сегодня оно прозвучало из уст студентки Kozybayev University Нурилы Беккуловой. Преподаватели подробнее рассказали о трудах мыслителя и его жизни.

Сабина Агыбаева, доцент кафедры русского языка и литературы Kozybayev University:



— Ыбрай Алтынсарин — замечательный казахский просветитель, один из первых, кто боролся за просвещение своего народа, кто продвигал создание не только новых программ, новых учебных пособий на русском и на казахском языках, но даже участвовал в создании первых школ, первых интернатов. На сегодняшнем мероприятии мы постараемся отдать должное этому великому человеку, педагогу, мыслителю, публицисту, ревнителю просвещения.

Ещё одно широко известное произведение Ыбрая Алтынсарина «Озен» прочла студентка 2-го курса Kozybaev University Гульбагила Султан. Еще со школы девушка хорошо знакома с просветительской деятельностью великого учителя нации.

Гулбагила Султан, студентка Kozybaev University:



— Ыбырай Алтынсарин просветитель. В школьной программе подробно рассказывается о великом учителе. «Кел, балалар, окылык!». В этом стихотворении он призывает всех казахов учиться и трудиться.



В завершение встречи участники ознакомились с книжной выставкой под названием «Қазақ даласының алып қоңырауы».

Анастасия Кузнецова