Бегущая строка 2 ноября 2021 года

Бегущая строка

8:09 2 Ноября 2021

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**** »ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ФИЛИАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ: 02 ҚАРАШАДА ТҮНДЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БАСЫМ БӨЛІГІНДЕ ҚАР ЖАУАДЫ. ОБЛЫСТЫҢ СОЛТҮСТІГІНДЕ, БАТЫСЫНДА ТҰМАН, БҰРҚАСЫН, КӨКТАЙҒАҚ КҮТІЛЕДІ. СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫСТАН СОҚҚАН ЖЕЛ ОБЛЫСТЫҢ ОҢТҮСТІК-БАТЫСЫНДА 15-20 М/С, ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫНДА 02 ҚАРАШАДА КӨКТАЙҒАҚ БОЛАДЫ. ЖЕЛ СОЛТҮСТІК-БАТЫСТАН ЕКПІНІ 15-20 М/С.
**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО: 02 НОЯБРЯ НОЧЬЮ НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ СНЕГ. НА СЕВЕРЕ, ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТСЯ ТУМАН, НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ, ГОЛОЛЕД. ВЕТЕР СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ 15-20 М/С. В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК: 02 НОЯБРЯ ОЖИДАЕТСЯ ГОЛОЛЕД. ВЕТЕР СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ НОЧЬЮ ПОРЫВЫ 15-20 М/С.

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