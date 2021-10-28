Гиревики СКО стали призёрами на чемпионате мира в Венгрии

Чемпионат мира собрал более 500 сильнейших атлетов из 32 стран. Нашу республику представили 70 гиревиков, 9 из которых — североказахстанские спортсмены. Так, золотом пополнила копилку казахстанской сборной наша спортсменка Елена Костенко. Она -многократная призерка чемпионатов мира, мастер спорта международного класса.

Елена Костенко, мастер спорта международного класса по гиревому спорту:



— В этих соревнованиях я участвовала в двух номинациях. В одной длинный цикл до 58 кг — с гирями 24 кг каждая. Здесь я заняла 4 место, но результат показала для себя хороший. И выступала в этот же день по ветеранам, категория 35-39 лет до 63 кг. Здесь я поднимала гирю до 16 кг и заняла 1 место. Я хочу поблагодарить всех, кто болел за меня.



Спортивная карьера восьмикратного чемпиона мира Виталия Диденко началась со школьной скамьи. Любовь к гиревому спорту молодому человеку привил учитель физкультуры и первый тренер по совместительству. Дальнейшее свое развитие он продолжал и в свои студенческие годы.

Виталий Диденко, восьмикратный чемпион мира по гиревому спорту:



— Первые мои соревнования я провел в 2003 году, когда выиграл чемпионат Казахстана среди юниоров и на протяжении этих лет продолжаю заниматься, выступать. До этого у нас был старт в апреле — чемпионат Азии, где я выиграл, после чего прошел отбор на чемпионат Республики. Я выступал в двух номинациях: классическое двоеборье среди профессионалов, где стал третьим. И на второй день в эстафете по длинному циклу также среди профессионалов наша сборная тоже стала 3

В итоге на чемпионате мира в Венгрии из 32 стран Казахстан занял 3 общекомандное место, уступив сборной Украины и России. Как отмечает старший тренер области Андрей Глывяк, ребята выступили достойно и продолжают быть лучшими в своем деле.

Андрей Глывяк, старший тренер области по гиревому спорту:



— К этому старту мы готовились тщательно. Выступили достойно. Чемпионат мира, я думаю, это один из главных стартов. Все те, кто выехал, это были чемпионы Казахстана в отдельных дисциплинах. В преддверии вот этого чемпионата мира мы принимали участие на сельской спартакиаде «Акбидай». Там 3 человека принимали участие и фактически за неделю у них было 2 старта. Но, ребята собрались и показали достойный результат.

Впереди у спорстменов — Кубок Казахстана, который пройдет в Уральске 2 декабря.

Анастасия Кузнецова