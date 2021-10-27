Ответы на злободневные вопросы. Аким СКО Кумар Аксакалов провёл пресс-конференцию для представителей СМИ

Свою рабочую встречу с журналистами Кумар Аксакалов начал с доклада о социально-экономическом развитии области. Так, за 9 месяцев в региональный бюджет поступило 65 млрд тенге из налоговых отчислений.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Все эти средства, конечно же, позволяют направлять большие финансы на развитие сельских территорий. В этом году в 132 села было направлено 22 млрд. Вот перечень объектов и направлений указан. Это 42 объекта образования, здравоохранения — 3, внутрипоселковых дорог 187 км отремонтировано и 159 км сети водоснабжения.

Глава региона отметил, что второй год подряд СК испытывает засуху на полях. Поэтому в этом году для снижения зависимости от погодных условий закупили 2000 единиц техники, внесли 6 тыс тонн удобрений. Таким образом, ведущие хозяйства получали по 20 центнеров с гектара. Однако, урожай нужно не только собрать, но и сохранить. Для это в регионе строят 8 зернохранилищ. Одно из них принадлежит ТОО «Атамекен-Агро». В нем помимо хранения займутся и очищением семян.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Наша проблема в том, что мы семена не можем хорошо почистить, и различные примеси, в том числе и сорняковые, идут вместе с семенами. Мы сеем много сорняков, поэтому тщательная, детальная калибровка семян приведет к тому, что мы будем сеять качественно, как во всем мире.



Сельское хозяйство, промышленность, образование, здравоохранение и инфраструктура. Аким области в докладе охватил каждую сферу. Настала и очередь вопросов, предложений от журналистов. Собственного корреспондента газеты «Egemen Qazaqstan» волнует благоустройство кандасов. Предложил создать комиссию по контролю качества жизни переселенцев. Кумар Аксакалов эту идею поддержал.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В этом году к нам прилетели 26 семей. 9 из них уже обживались в Мангистауской области. К сожалению, там они не смогли получить дом и решили переехать к нам. В целом, я полностью поддерживаю ваше предложение.

Беспокоит представителей СМИ и положение Петропавловского завода тяжёлого машиностроения. На предприятии месяц не выплачивают заработную плату, но, там, на самом деле, не всё так плохо. После модернизации завод в силе наращивать большие объемы производства, но почему-то бездействует.

-Что у них сейчас происходит, насколько они погасили долги?

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Им постоянно с центра направляют деньги, из головного офиса «Казахстан инженеринг» . Но, завод должен же зарабатывать! Станки стоят, конструкторское бюро есть, оборудование есть. Сидеть на шее у государства — легче всего! Чем они хуже завода Кирова… Они работают, «Мунаймаш» работает тоже в системе «Казахстан инженеринга». К сожалению, накапливают долги и даже за свет не могут заплатить.



Если государственный служащий берет взятку, то, его руководитель должен уволиться по собственному желанию. В стране есть такой закон. «Кто же заявит об отставке после случая с экс-главой облздрава?» — это вопрос тоже вызвал интерес журналистов. Кумар Аксакалов заявил, что освободит место Аскара Сакипкереева. Поднимали на пресс-конференции и вопросы дефицита питьевой воды, тепла, медицинских кадров. О них в областном акимате знают и стараются найти пути решения. В завершение встречи аким области призвал общественность соблюдать ограничительные меры, ведь 80% зараженных находятся в стационарах. При увеличении этого числа придется разворачивать дополнительные койки в других отделениях, что помешает населению получать качественное лечение, заключил глава региона.

Гюзель Закария