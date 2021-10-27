До пяти лет тюрьмы грозит любителям пошутить по телефону

Шуточный звонок о заложенной бомбе обернулся пятью годами лишения свободы для восьми североказахстанцев. Такова максимальная санкция статьи 273-й Уголовного кодекса страны. Кому-то пришлось отбыть тюремное заключение на 3-4 года. Одного «телефонного террориста» привлекли к продолжительному сроку общественных работ. И после отбытия наказания каждый из них находится под особым вниманием полиции. Стражи порядка напоминают, что это обычная цена, которую приходится платить за неостроумную «шутку», совершаемую, как правило, в состоянии алкогольного опьянения.

Жанель Бисенбаева