В СК продолжается регистрация автотранспорта, ввезённого в Казахстан из Республики Армения

Индивидуальные разъяснения, телефонный call-центр, аккаунты полиции в социальных сетях — административные полицейские открыты к диалогу и консультациям. Один из часто задаваемых вопросов — порядок регистрации автотранспорта, состоящего на иностранном учете, в частности, ввезенных из Республики Армения. На сегодня в Северо-Казахстанской области зарегистрировано более 500 таких транспортных средств. Из них более 450 — уже зарегистрированы. Полицейские рекомендуют остальным владельцам также пройти процедуру регистрации.

Серик Альжанов, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— Управление административной полиции напоминает, что на территории области продолжается регистрация транспортных средств, ввезенных в Казахстан из Республики Армения. Согласно постановлению Правительства РК за № 306 от 20 мая 2020 года, регистрация автомашин из Армении продолжится до 1 марта 2022 года. Для получения государственной услуги по регистрации автомашин, ввезенных из Республики Армения, необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения по адресу: г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная, 7.

Для регистрации владельцам необходимо при себе иметь определенный пакет документов: удостоверение личности, документы об уплате сбора за государственную регистрацию, свидетельство о регистрации транспортного средства, госномерные знаки на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения и другие. Подробную консультацию по перечню необходимых документов, а также по всем другим вопросам, связанным с регистрацией транспортных средств, североказахстанцы могут получить по номерам телефонов в г. Петропавловске: 61-25-52, а также по «горячей линии» процессингового центра полиции: 8(715-2) 32-00-19, 8(715-2)-32-00-22. Кроме этого, в управление административной полиции можно обратиться в социальной сети Instagram, написав сообщение на официальный аккаунт подразделения: police_uap_dp_sko.

Алишер Ашимов