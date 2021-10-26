С начала года в Мамлютском районе произошло 18 пожаров

С начала года в СК произошло почти 600 пожаров. Это на 9% больше, чем в прошлом году. Материальный ущерб превысил 215 миллионов тенге. Об этом журналистам рассказали спасатели на брифинге в департаменте по ЧС. Увеличение количества пожаров наблюдается в районах Магжана Жумабаева, Тайыншинском, имени Габита Мусрепова, Кызылжарском и в областном центре. Наиболее благоприятная обстановка в Мамлютском районе. С начала года там зарегистрировали 18 пожаров. Это на 14% меньше, чем в прошлом году. В большинстве случаев причина возгораний — короткое замыкание электропроводки. Один пожар зафиксировали на прошлой неделе.

Амир Бекчентаев, начальник отдела по ЧС Мамлютского района:



— У нас имеется снижение количества пожаров. В прошлом году — 21, 18 — в этом году. За прошедшую неделю у нас был один выезд на пожар. Он успешно ликвидирован. Пожар был при хранении грубых кормов. Это у нас с. Воскресеновка. Пострадавших при пожаре нет.

Алишер Ашимов