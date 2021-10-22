В Петропавловске введут дифференцированный тариф для детей от 7-ми до 15-ти лет. Он начнёт действовать с 10-го ноября. Безналичным расчётом юные пассажиры за проезд будут платить 40 тенге, наличным — на 25 тенге больше. Персонифицированные льготные карты для детей из малообеспеченных семей выдают в отделе занятости. Ребята из этой категории могут ездить бесплатно. Чтобы её получить, родителям необходимо написать заяление. Однако, если льготная карта будет утеряна, то её владельцы восстанавливают за собственный счёт. Остальные карточку могут приобрести за 200 тенге в пяти точках города.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— Карты можно приобрести в пяти точка. Это ТРЦ «Dostyk Mall», рынок «Тайга», магазин «Караван», диспетчерский пункт — вокзал и Ассоциация перевозчиков. Карта в других областях страны стоит 400-500 тенге. В этом году акимат города проводил работы с подрядной организацией «Alempay». И пришли к соглашению, что до 31-го декабря стоимость карты будет составлять 200 тенге. После цена увеличится.

Алишер Ашимов