Североказахстанцы продолжают обсуждать Послание Президента РК

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21:19 22 Октября 2021

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК?

— С января текущего года заработная плата педагогических работников увеличилась на 25%. В течение следующих трех лет мы дополнительно направим на эти цели 1,2 триллиона тенге. Принятые меры дают свои плоды — резко вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. Политику поддержки учителей мы будем продолжать.

В свою очередь преподаватели приняли послание президента как руководство к действиям. Поставленные Касым-Жомартом Токаевым задачи исполняются на деле в тайыншинских школах. Здесь 100% педагогов прошли курсы по совершенствованию в сфере IT-компетенций и инклюзивного обучения. Улучшают в учебных заведениях и условия образования. Закупают новые компьютеры, интерактивные панели, обновляют мебель в классах. Особое внимание уделяют и развитию спорта.

Айгуль Мухаметгалиева, директор СШ № 4, г. Тайынша:

— В школах работают кружки, секции. Есть рукопашные клубы, которые направлены на военно-патриотическое направление. Дети с удовольствием ходят на эти кружки. Кружки по экологии, театр. В этом году в казахский школах ввели домбру, есть робототехника.

Кабинеты новой модификации есть в двух тайыншинских школах. Инициативы президента поддерживают и сотрудники архивов. Изменениями для них послужат ежегодное увеличение заработной платы на 20 %. Эффект от реализации ощутят на себе около 600 тысяч казахстанцев. Среди них и Анна Шилина. Работает архивист в районном хранилище всего несколько месяцев. Анна уже успела изучить сферу деятельности и поставила перед собой ряд задач для её улучшения.

Анна Шилина, архивист Тайыншинского районного архива:

— Работать архивистом — это очень сложный и кропотливый труд, который требует отдачи, внимательности. Поэтому я надеюсь, что благодаря данному посланию поднимется интерес молодёжи к данной профессии, а также повысится имидж архивного дела.

Все свои рабочие дни архивисты проводят в окружении истории, которая живёт на бумаге. Всего на стеллажах районного архива хранятся более 140 тысяч документов, насчитывается 537 фондов.

Жанель Бисенбаева

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