Бегущая строка 22 октября 2021 года

Бегущая строка

8:43 22 Октября 2021

**** »МТРК» ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА МЫНА МЕКЕНЖАЙ БОЙЫНША ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ К-СІ, 69 (2 ҚАБАТ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
**** ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО АДРЕСУ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1 000ТГ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1 000ТГ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** »БРЕСТ» ТӨРТ КОНФОРОЧНУЮ ГАЗ ПЛИТАСЫН САТАМЫН. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ПРОДАМ ГАЗОВУЮ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНУЮ ПЛИТУ »БРЕСТ». Б/У. ТЕЛ.: 33-26-22.
****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ
**** МЕНЕДЖЕР, ТЕХНИК ЖӘНЕ САНТЕХНИК ҚАЖЕТ. ТЕЛ.: 33-28-31, 8-777-279-43-34.
**** ТРЕБУЕТСЯ ЗАВХОЗ, ТЕХНИЧКА И САНТЕХНИК. ТЕЛ.: 33-28-31, 8-777-279-43-34.
**** »ПХБК» ЖШС ЭКСПЕДИТОР-ЖҮРГІЗУШІ ҚАЖЕТ, ЖҰМЫС КЕСТЕСІ 2/2. ТЕЛ.: 8-777-734-04-30.
**** ТОО »ПХБК» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. ТЕЛ.: 8-777-734-04-30.
**** 1 БІЛІМІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ:С АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕР ПРОФ. СЕРТИФИКАТЫ ҚАЖЕТ). ТҮЙІНДЕМЕНІ КЕЛЕСІГЕ ЖІБЕРУ E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ 1:С БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ (ЖЕЛАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ПРОФ. БУХГАЛТЕРА). РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ ТІЛШІСІ. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ ВИДЕООПЕРАТОР. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** ЭВЕРЕСТ ФИНАНС МҚҰ, 1 000 000ТГ ДЕЙІНГІ МИКРОКРЕДИТТЕР! ӘДЕМІ % СТАВКАЛАР! ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР (78 ЖАСҚА ДЕЙІН) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІНДЕР ҮШІН! КЕПІЛСІЗ! ОБЛЫС ЖӘНЕ ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫНА! ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КӨШЕСІ, 25. ҚАРАМА-ҚАРСЫ СИҚЫРШЫ. »БУРАТИНО». ТЕЛ. 8-707-599-53-32. САЙТ: WWW.EVERESTFINANS.KZ. ЛИЦ.: №09.21.0005.03.03.2021 Ж. М АРРФР БЕРІЛДІ.
**** МФО ЭВЕРЕСТ ФИНАНС, МИКРОКРЕДИТЫ ДО 1 000 000ТГ! КРАСИВЫЕ % СТАВКИ! ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (ДО 78 ЛЕТ) И РАБОТАЮЩИХ! БЕЗ ЗАЛОГА! ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И ОБЛАСТИ! Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 25. НАПРОТИВ МАГ. »БУРАТИНО». ТЕЛ. 8-707-599-53-32. САЙТ: WWW.EVERESTFINANS.KZ. ЛИЦ.: №09.21.0005.М ОТ 03.03.2021Г ВЫДАНА АРРФР.
**** »ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ФИЛИАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ: ТӘУЛІК 22, ТҮНДЕ 23 ҚАЗАНДА СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БАСЫМ БӨЛІГІНДЕ ЖӘНЕ ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫНДА ЖАУЫН-ШАШЫН (ЖАҢБЫР, ҚАР) КҮТІЛЕДІ. ОБЛЫСТЫҢ СОЛТҮСТІГІНДЕ, БАТЫСЫНДА КӨКТАЙҒАҚ, БҰРҚАСЫН КҮТІЛЕДІ. 22-23 ҚАЗАНДА ОҢТҮСТІК-БАТЫСТАН 15-20 М/С ЖЫЛДАМДЫҚПЕН ЖЕЛ СОҒАДЫ, ЕКПІНІ 23-28 М/С ЖЕТЕДІ.
**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО: СУТКИ 22, НОЧЬЮ 23 ОКТЯБРЯ НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ И В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК ОЖИДАЮТСЯ ОСАДКИ (ДОЖДЬ, СНЕГ). НА СЕВЕРЕ, ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТСЯ ГОЛОЛЕД, НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ. 22-23 ОКТЯБРЯ ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 15-20 М/С ПОРЫВЫ 23-28 М/С.

Читайте также

Бегущая строка 11 октября 2021 года
Бегущая строка 14 октября 2021 года
Бегущая строка 1 октября 2021 года
Бегущая строка 3 октября 2021 года
Бегущая строка 9 октября 2021 года
Бегущая строка 2 октября 2021 года
Бегущая строка 7 октября 2021 года
Бегущая строка 17 октября 2021 года
Бегущая строка 27 сентября 2021 года
Бегущая строка 26 сентября 2021 года
Бегущая строка 29 сентября 2021 года
Бегущая строка 28 сентября 2021 года